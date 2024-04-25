Метеоролог КФУ рассказал, дойдут ли «ржавые дожди» из Сахары до Татарстана

Желтые осадки заметили жители Белгорода и Крыма из-за пришедшей в Россию африканской песчаной бури. Дойдет ли эта пыль до Татарстана, «Татар-информу» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Евгений Тишковец (ведущий специалист центра погоды „Фобос“ — прим. Т-и) предположил, что пыль может испортить погоду в центральной России. Это пыль из Сахары, но она до нас не дойдет», — сказал он.

При этом спикер отметил, что, действительно, подобные ситуации бывают. В последний раз в 2021 году пыльная буря дошла до нашей территории из Казахстана.

«Тогда у нас выпали осадки, которые сформировали такой слой пыли на машинах. Но в этот раз ждать ее не стоит, потому что, если даже эти воздушные потоки прорвутся в наши широты, это будет намного западнее. Тот циклон, который сейчас стоит на европейской части России, поспособствует тому, что эта пыль вымоется из атмосферы», — сказал Аухадеев.

Ранее Евгений Тишковец сообщил в соцсетях, что двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, уносило в акваторию Черного моря, и уже через 21-24 часа они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов — Белгородской области.

Далее пыльный шлейф распространяется по Черноземью и центральной России, в пятницу достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем.