Метеоролог КФУ рассказал, дойдет ли мощный столичный снегопад до Татарстана

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

На Москву надвигается циклон, который принесет с собой колоссальные осадки. Метеорологи предупреждают о сугробах длиной в полметра. Окажет ли этот циклон влияние на Татарстан, «Татар-информу» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«На картах, действительно, определяется глубокий циклон, который принесет к нам фронты. Это обширный циклон, он займет всю европейскую территорию России. Под влияние атмосферных фронтов этого циклона мы попадем ближе к пятнице. Ближе к выходным в Казани ожидается выпадение снега. По прогнозу, за выходные и начало следующей недели выпадет до 10 мм осадков», – сказал он.

По данным спикера, в Казани в этом месяце уже выпало 17,5 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Высота снежного покрова в городе сейчас на уровне 19 см, что также превышает климатическую норму. Кроме того, в третьей декаде декабря нас ожидает аномальное тепло.