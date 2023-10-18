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Метеоролог КФУ предупредил о предстоящем похолодании и рассказал о его причинах
О причинах предстоящего похолодания в Казани и о циклоне, из-за фронтов которого в столице Татарстана до конца текущей недели будет сохраняться высокая вероятность осадков и усиления ветра, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
По его словам, основная причина понижения температуры, в том числе и до отрицательных показателей по ночам, вызвана сокращением светового дня. Это способствует интенсивному выхолаживанию земной поверхности, отметил эксперт.
Аухадеев отметил, что такое колебание температуры обычное дело для этого времени года. К концу октября он спрогнозировал первый снег.
«По климатической норме постоянный снежный покров должен сформироваться в районе 17 ноября. Первый же снег обычно выпадает под занавес октября, так что это природное явление в Казани не за горами», – рассказал метеоролог.
Приводя данные Гидрометцентра России, Аухадеев рассказал про влияние на Татарстан активного циклона, из-за которого наблюдается существенное ухудшение погоды.
Эксперт отметил, что в ближайшие сутки в Республике ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, температура в темное время опустятся до 0 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +10 градусов.
Также он подчеркнул, что 19 октября ожидается повышение атмосферного давления на 10 мм ртутного столба, что может сказаться на метеозависимых людях.
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