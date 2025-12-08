Стабильной зимней погоды в Татарстане ожидать не стоит до конца года – метеоролог

В Татарстане до конца декабря не установится стабильная зимняя погода — ее сменят температурные «качели». Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, начало текущей будет морозным, столбики термометра опустятся до -8…-12°C, а местами на востоке республики – ещё ниже. Однако уже со среды ситуация начнёт резко меняться.

«С отходом антициклона постепенно вернутся нулевые температуры… В четверг – нулевая температура, а в пятницу – слабый плюс, и снег сменится мокрым снегом», – пояснил Шувалов. Он добавил, что в среду ожидается снег с усилением ветра до 12–15 м/с.

На выходных 13–14 декабря ожидается очередное похолодание.

«Похоже, что эта нестабильность продлится до конца месяца точно. Дальше заглядывать не рискую», – резюмировал метеоролог.