«Метеор» Зеленодольского завода испытают на экстремальных волнах в Камском Устье

фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В текущем месяце в Татарстане пройдут «экстремальные» испытания произведенного на Зеленодольском заводе теплохода «Метеор». Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Республика Татарстан» рассказал глава судоходной госкомпании «Флот РТ» Роман Лизалин.

По его словам, местом испытания выбрали район Камского Устья, где волны достигают трех метров. Лизалин отметил, что по своим характеристикам «Метеор-2020» способен при ходе на крыле преодолевать высоту волны в 1,4 метра.

«При этом датчики, которыми оснастим теплоход, будут фиксировать состояние корпуса. Хотим прочувствовать предел возможностей нашей техники, чтобы понять, в какую сторону ее развивать дальше», — рассказал глава компании «Флот РТ».

Напомним, АО «Флот РТ» было учреждено в Татарстане для пассажирских речных перевозок. Компании были переданы теплоходы из нового поколения Зеленодольского судостроительного завода – «Метеор-2020», получившие названия «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», а также А217−1.

Ранее на совещании о развитии речного транспорта Президент России Владимир Путин отметил, что есть план строительства гражданских судов на период до 2035 года, согласно которому предусматривается создание порядка 1000 судов, в том числе для речных перевозок.