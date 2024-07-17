«Метеор» стал одним из лучших на конкурсе товаров и услуг в Татарстане

Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор-2020» проекта 03830 «Муса Джалиль» и семейство тяжелых самосвалов поколения К5 (КАМАЗ) стали одними из лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

В общей сложности по итогам работы экспертных комиссий оргкомитетом конкурса было принято решение об утверждении 164 лауреатов, 155 дипломантов I степени и 96 дипломантов II степени. Полный список можно посмотреть на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Как сообщили в пресс-службе госрегионального центра стандартизации, конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» является одним из самых успешных проектов для демонстрации достижений республиканских товаропроизводителей. Он проводится в соответствии с Распоряжением кабмина РТ №1969-р от 26.12.2003 г. в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Организаторы конкурса — Минпромторг РТ, Торгово-промышленная палата Татарстана и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Республике Татарстан.

Конкурс традиционно проходил по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

В этом году в состязании приняли участие 213 товаропроизводителей, которые представили на конкурс 432 наименования продукции и услуг. Наряду с крупными компаниями в конкурс вливаются представители малого и среднего бизнеса. Многие из них воспринимают площадку конкурса не только как способ заявить о себе, но и найти партнеров и обменяться опытом.

Заявленные на конкурс продукцию и услуги оценивали 10 экспертных комиссий, которые были сформированы по узко-профильному принципу в зависимости от номинации, в их состав вошли свыше 30 специалистов республиканских министерств, ведомств и контролирующих органов.

Экспертные комиссии оценивали не только качество, безопасность и конкурентоспособность самой продукции, но и деятельность предприятий в целом – безопасность и охрану труда, экологическую политику, вопросы по энерго- и ресурсосбережению, социальные аспекты и другие критерии.

В ходе работы экспертных комиссий конкурса было отмечено, что предприятия Татарстана смогли оперативно адаптировать свое производство к современным реалиям, взяв курс на технологическую независимость. Вектор на импортозамещение открыл для многих товаропроизводителей новые возможности, что позволило не только сохранить, но и увеличить производственные мощности.

«На протяжении многих лет Республика Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди субъектов РФ по количеству представленных на конкурс продукции и услуг, тем самым демонстрируя успешную работу по повышению качества и конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей», — говорится в сообщении.

«За свою многолетнюю историю конкурс зарекомендовал себя как эффективный инструмент продвижения на рынке, который вместе с тем позволяет совместно с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе, увидеть возможности своего дальнейшего развития, — отметил председатель региональной комиссии по качеству Программы «100 лучших товаров России», директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов. — Отрадно, что количество его участников по сравнению с прошлым годом заметно увеличилось, что говорит о его авторитете среди организаций Татарстана».

Отметим, что сейчас стартовал прием заявок на участие в федеральном этапе Программы «100 лучших товаров России».