Чак-чаком встретили делегацию из Казани на Днях Татарстана в Республике Саха

Первая делегация из Казани прибыла сегодня в Якутск на Дни Татарстана в Республике Саха. В аэропорту имени Платона Ойунского ее встретили представители местной татарской общины и фольклорной группы якутского колледжа культуры и искусств. Ребята в национальной одежде приветствовали татарстанцев чак-чаком и метелками из конских хвостов, которые на якутском языке называют дэйбиир.

«Этот обряд помогает защитить наших гостей от злых духов», — пояснил корреспонденту «Татар-информа» один из встречающих.

Всего первым рейсом в Якутск прилетели 185 человек. Во главе с заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым прибыли сотрудники Министерства культуры, Министерства образования и науки, Госархива, Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В составе творческой делегации — представители Госансамбля песни и танца Татарстана, Буинского драматического театра, Елабужского музея-заповедника, «Татаркино», Союза кинематографистов и Союза писателей Республики Татарстан.

В Якутске с 22 по 25 июня 2022 пройдут Дни Татарстана, в рамках которых будет представлена обширная программа для ознакомления жителей и гостей Якутии с культурой республики, обычаями и традициями края.

В программу вошли показы татарстанского кино, спектакли, выставки, выступления ведущих творческих коллективов, круглые столы, презентации и многое другое.

24 июня в Якутске ждут Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ожидается, что он совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым возложит цветы к памятнику писателю Платону Ойунскому и заложит первый камень на строительстве сквера имени Мусы Джалиля в столице региона.

Затем руководители республик примут участие в деловом форуме «Татарстан — Якутия», где будут обсуждаться пути развития двусторонних торгово-экономических связей. Ожидается, что форум посетят представители крупнейших компаний Татарстана и Якутии, в том числе «Татнефти», КАМАЗа, АЛРОСА, «Сахатранснефтегаза» и другие.