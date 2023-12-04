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Происшествия 4 декабря 2023 08:28

Метель спровоцировала 8-балльные пробки в Казани

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Из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада утро в Казани отметилось 8-балльными пробками.

Фото: © «Яндекс.Пробки»

По данным портала «Яндекс. Пробки», затруднения в движении наблюдаются практически во всех районах города. Согласно данным сервиса, самое затрудненное движение в центре города, а также на проспекте Универсиады, Аметьевской магистрали, улицах Фрунзе, Фатыха Амирхана, Ямашева, Николая Ершова, Аделя Кутуя и Оренбургском тракте.

#пробки на дорогах
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