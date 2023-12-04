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Метель спровоцировала 8-балльные пробки в Казани
Из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада утро в Казани отметилось 8-балльными пробками.
По данным портала «Яндекс. Пробки», затруднения в движении наблюдаются практически во всех районах города. Согласно данным сервиса, самое затрудненное движение в центре города, а также на проспекте Универсиады, Аметьевской магистрали, улицах Фрунзе, Фатыха Амирхана, Ямашева, Николая Ершова, Аделя Кутуя и Оренбургском тракте.
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