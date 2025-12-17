news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 06:00

Метель и гололедица ожидаются в Татарстане 17 декабря

Читайте нас в
Телеграм
Метель и гололедица ожидаются в Татарстане 17 декабря
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Небольшой и умеренный снег прогнозируют в Татарстане 17 декабря. По данным Гидрометцентра РТ, днем в отдельных районах возможны осадки в виде мокрого снега. Местами синоптики предупреждают о метели.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с, утром в отдельных районах порывы могут усиливаться до 14 м/с.

Утром в западных районах республики ожидается до -5…-10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -1…-6 градусов, при этом на востоке республики температура может опуститься до -10 градусов.

На дорогах сохраняется гололедица.

#погода в казани #снег #метель #гололедица
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025
Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани, построенные по нацпроекту

Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани, построенные по нацпроекту

16 декабря 2025