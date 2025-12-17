Метель и гололедица ожидаются в Татарстане 17 декабря

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Небольшой и умеренный снег прогнозируют в Татарстане 17 декабря. По данным Гидрометцентра РТ, днем в отдельных районах возможны осадки в виде мокрого снега. Местами синоптики предупреждают о метели.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с, утром в отдельных районах порывы могут усиливаться до 14 м/с.

Утром в западных районах республики ожидается до -5…-10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -1…-6 градусов, при этом на востоке республики температура может опуститься до -10 градусов.

На дорогах сохраняется гололедица.