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Метастаз от рака почки удалили из головы пациента нейрохирурги РКБ Татарстана
11 ноября в Республиканскую клиническую больницу Татарстана поступил 78-летний мужчина с постоянно растущим образованием на голове. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
В 2016 году мужчина перенес операцию по поводу рака правой почки, наблюдался у онколога. В декабре прошлого года заметил, что на голове растет шишка.
«По направлению из ЦРБ прошел обследования в РКОД, откуда его направили на удаление образования к нам. 13 ноября нейрохирурги РКБ Татарстана удалили образование и сделали пластику титановой сеткой», – объяснили в РКБ Татарстана.
Пациента выписали в удовлетворительном состоянии, дальнейшее лечение он будет проходить у онколога.
Гистология показала, что в голове вырос метастаз рака почки.
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