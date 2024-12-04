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Общество 4 декабря 2024 08:59

Метастаз от рака почки удалили из головы пациента нейрохирурги РКБ Татарстана

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11 ноября в Республиканскую клиническую больницу Татарстана поступил 78-летний мужчина с постоянно растущим образованием на голове. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В 2016 году мужчина перенес операцию по поводу рака правой почки, наблюдался у онколога. В декабре прошлого года заметил, что на голове растет шишка.

«По направлению из ЦРБ прошел обследования в РКОД, откуда его направили на удаление образования к нам. 13 ноября нейрохирурги РКБ Татарстана удалили образование и сделали пластику титановой сеткой», – объяснили в РКБ Татарстана.

Фото: пресс-служба РКБ

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии, дальнейшее лечение он будет проходить у онколога.

Гистология показала, что в голове вырос метастаз рака почки.

#рак #татарстанские врачи
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