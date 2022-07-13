Metaratings: Амир Мифтахов подписал контракт с «Ак Барсом»

Бывший вратарь «Тампы» Амир Мифтахов подпишет годичный контракт с «Ак Барсом», сообщает Metaratings. По данным источника, в скором времени пресс-служба казанцев объявит об этом официально.

Ранее игрок расторг трёхлетний контракт с командой НХЛ, который заключил в мае 2021 года. «Тампа» поместила его на безусловный драфт отказов, что и позволило Мифтахову получить статус свободного агента.

Мифтахов является воспитанником казанского хоккея. Он играл за все молодёжные команды «Ак Барса», а после дебютировал за основную команду в сезоне 2019/20. В 2020 он завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе молодёжной сборной России.

В сезоне-2021/22 22-летний Мифтахов провёл 22 матча в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ) за фарм-клуб флоридцев «Сиракьюз Кранч» и одержал семь побед, отражая в среднем 89,1% бросков при коэффициенте надежности 3,03.