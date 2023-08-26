«Метание вил, брод через реку и трамплины»: в Татарстане прошла «Гонка героев»

Сегодня Менделеевск принял крупнейший спортивный праздник – патриотическую игру «Гонка героев». В масштабном забеге с препятствиями участвовали более 1,6 тыс. человек. Всего игру посетили порядка 5 тыс. гостей из Татарстана и других регионов России.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Для нас важно, чтобы предприятия со своими коллективами объединялись в команды и участвовали в таких мероприятиях. „Гонка героев“ — это одно из главных командообразующих событий. Мы благодарны организаторам за то, что они сегодня объединили более 1,6 тыс. человек и 155 компаний и предприятий Татарстана», — отметил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Для спортсменов подготовили 33 препятствия на силу, выносливость и ловкость, распределив их на маршруте длинной порядка 9,5 км. Участникам предстояло преодолеть многочисленные испытания: от барьеров и тоннелей сквозь автомобильные покрышки до трамплинов и прыжков в импровизированный бассейн с высоты 5 метров.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Администрация Менделеевска впервые приняла участие в “Гонке героев”. Я сам прошел трассу с препятствиями. Это было действительно непростой задачей, но когда вместе с командой мы подошли к финишу, мы будто сплотились. В этом и есть ценность гонки: сплачивать коллективы, чтобы достигать новых вершин», – подчеркнул глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Гонка героев» открылась массовым забегом, затем корпоративным. В этот день даже самые юные участники смогли посоревноваться в скорости и быстроте. Специально для них была подготовлена трасса дистанцией от 300 до 600 метров. Полосу маленькие чемпионы преодолели с необычайной легкостью.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Главный посыл игры – преодолеть себя, ради этого люди и приезжают к нам. В первую очередь участники борются со своими страхами. Когда они подходят к карте и видят, что им необходимо пройти полосу длинной в почти 10 км, они начинают испытывать страх. Но после того как они выходят на старт, они бросают себе вызов и финишируют», – поделился руководитель проекта Игорь Кактыш.

По признанию участников, едва ли не половина гонки проходит по высокой траве, вязкой глине, песку, смешанному с водой. Преодолевая препятствия, они прилагают все силы, чтобы подняться и добраться до заветного финиша.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Сегодня мы видим, что спорт в Татарстане любят, им занимаются. Именно в республике появилось такое интересное корпоративное мероприятие, которое позволяет проверить друга, ощутить его плечо и испытать себя. „Гонка героев“ — это настоящий спортивный праздник для жителей и гостей Менделеевского района», — заметил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Для поддержания спортивного духа на сцене выступили ВИА «Волга-Волга», шоу барабанщиков «Ритмикон» и другие музыканты. Финальным испытанием для героев стал подъем по канату на двадцатиметровую гору. Именно здесь зрители могли увидеть всю красоту и мощь командной работы.