Метание валенка и катание на санях: как пройдут новогодние праздники в Свияжске

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» вновь открыл череду традиционных развлекательных и культурных программ в новогодние праздники. Организаторы подготовили тур с сопровождением казанского гида. Планируется посещение местных музеев и новой выставки, а также масштабная программа на открытом воздухе, об этом сообщил в ходе пресс-тура директор музея-заповедника Артем Силкин.

«Новый год в Свияжске — это в любом случае своя атмосфера. Это лавочки „Ленивого торжка“, которые дымят оладушками и чаем. В том числе и наши гостеприимные экспозиции, ну и конечно же, осмотр достопримечательных мест. Я в любом случае уверен, что каждый найдет себе развлечение по душе. А в Свияжске по-другому никак, все окружает и располагает уезжать отсюда только с позитивными эмоциями и впечатлениями. Каждый найдет, что повспоминать об этом волшебном месте», — уверен он.

Руководитель комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок» Константин Хватков рассказал о развлекательной программе в новогодние выходные.



Подготовлена интерактивная программа «Молодецкие веселья», благодаря которой взрослые и дети прикоснутся к мастерству владения метательным оружием, таких как лук и арбалет. Он отметил, что в этом году формат игр построен таким образом, чтобы дети смогли ознакомиться ближе с историей и узнать про те забавы,

которые были у свияжских ремесленников. В праздничный интерактив добавлена новая русская забава — метание валенка.



Кроме того, подготовлена программа с коллективными играми. Команды будут соревноваться на лыжах, примут участие в конкурсе «Одолей рыцаря» и в зрелищном перетягивании каната. Вся программа занимает около 45 минут, поскольку все действия происходят на открытом воздухе, отметил Хватков. Также туристов ожидает катание на санях с лошадьми и посещение Деда Мороза.

В преддверии Нового года музей-заповедник представил эксклюзивную выставку художника Анны Андржиевской «Система ограждений», которую привезли из Пермского края. Экспозиция создана в 2012 году, в ней отражена память о бывшем лагере «Пермь-36» (исправительно-трудовой колонии строгого режима, долгое время служащей для содержания политических заключенных). Через концепцию картин художник рассказывает о лагере как об универсальной модели «системы ограничений» и как в ней сложно существовать.

«Музей под Новый год открывает серьезный выставочный проект. Да, безусловно, тематика может казаться удивляющей. Но есть место и для печалей, и для радостей, и есть дни памяти трагическим событиям, которые происходили с нашей страной. Свияжск — это то место, которое напрямую связано с памятью о жертвах, которые подверглись политическим репрессиям. Для Свияжска это гармоничная тема и часть истории», — объяснил Артем Силкин.

По словам руководителя Пермского музея современного искусства Нелли Аллахвердиевой, художнику удалось с помощью графики восстановить образ пространства в драматическом облике.

«Проект дает возможность туристам, находясь здесь, ощутить состояние странной реальности, переполненной с одной стороны поэзией, а с другой — трагизмом. В работах заложен определенный „фокус“ художника, который способен воспроизвести эмоциональное переживание. Такой прием не был показан другими современниками, поэтому есть возможность прожить это собственными глазами», — объяснила суть выставки Аллахвердиева.

На специальную экспозицию была привезена 81 картина — они образуют девять серий работ. Каждый эскиз посвящен конкретной зарисовке, автор использовала в работах технику «сухая игла». Черно-белый цвет картин выбран неслучайно. Во время тюремного заключения люди испытывали цветовое голодание.