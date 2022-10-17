Метание гранаты, разбор автоматов: в Татарстане наградили «Кадетов Приволжья — 2022»

Награждение участников VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья — 2022» прошло в Нижнекамске на базе кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. За два дня учащиеся продемонстрировали свои навыки и умения в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах.

В первый день кадеты соревновались в строевой и силовой подготовке, легкоатлетических дисциплинах. Их проверяли на знания воинских уставов и военной истории России. Участники соревнований написали сочинение и прошли комплексное тестирование в формате государственной итоговой аттестации. Второй день позволил определить лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автоматов. Завершилась Спартакиада марш-броском на пять километров.

Кадеты сумели продемонстрировать хорошую физическую и интеллектуальную подготовку, установили новые рекорды в спортивных и военно-прикладных дисциплинах. Впрочем, самое главное — они обрели опыт работы в команде и новых друзей.

С успешным выступлением участников состязаний поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«Сегодня на нашем мероприятии собрались лучшие представители своих кадетских корпусов. А это значит, что вы уже все победители. Конечно, Спартакиада — это прежде всего соревновательный процесс, но вместе с тем это объединяющее мероприятие. Здесь вы общаетесь, находите новых друзей, а главное — здесь формируется приволжское кадетское братство», — заявил чиновник.

Победителям и призерам во всех конкурсных дисциплинах были вручены дипломы, медали и кубки, а также памятные подарки.

В итоге победителями соревнований по сумме всех конкурсов и состязаний стали воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Старикова. Второе место заняла команда Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Маргелова. Третье место поделили воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов, набравшие одинаковое количество баллов.

Церемония закрытия Спартакиады завершилась исполнением гимна Российской Федерации.