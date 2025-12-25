«Металлург» заинтересован в игроке «Нефтехимика»

Фото: hcnh.ru

«Металлург» интересуется защитником «Нефтехимика» Лукой Профакой. Об этом сообщает Metaraitings.

23-летний защитник проводит второй сезон в КХЛ. В текущем чемпионате он заработал 9 (6+3) очков в 29 матчах при коэффициенте полезности «+6».

Ранее наставник «магнитки» Андрей Разин опроверг информацию о трансфере 29-летнего нападающего Кирилла Пилипенко из «Северстали».

По итогам 37 игр «Металлург» возглавляет турнирное положение на «Востоке и в КХЛ. На счету магнитогорской команды 59 очков.

Ближайшую встречу «Металлург» проведет в Омске против «Авангарда» 26 декабря.