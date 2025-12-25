news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 декабря 2025 15:53

«Металлург» заинтересован в игроке «Нефтехимика»

Читайте нас в
Телеграм
«Металлург» заинтересован в игроке «Нефтехимика»
Фото: hcnh.ru

«Металлург» интересуется защитником «Нефтехимика» Лукой Профакой. Об этом сообщает Metaraitings.

23-летний защитник проводит второй сезон в КХЛ. В текущем чемпионате он заработал 9 (6+3) очков в 29 матчах при коэффициенте полезности «+6».

Ранее наставник «магнитки» Андрей Разин опроверг информацию о трансфере 29-летнего нападающего Кирилла Пилипенко из «Северстали».

По итогам 37 игр «Металлург» возглавляет турнирное положение на «Востоке и в КХЛ. На счету магнитогорской команды 59 очков.

Ближайшую встречу «Металлург» проведет в Омске против «Авангарда» 26 декабря.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025