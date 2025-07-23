«Металлург» хочет выменять защитника «Спартака» Савикова

Фото: spartak.ru

«Металлург» хочет выменять у «Спартака» права на защитника Егора Савикова. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Савиков отыграл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «красно-белых», где отдал шесть передач.

«Металлург» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в таблице Восточной конференции. Команда Андрея Разина вылетела в первом раунде от «Авангарда» (2:4).

«Спартак» же стал третьим на «Западе», в первом раунде столичная команда победила «Северсталь» (4-1). В четвертьфинале «красно-белые» уступили «Салавату Юлаеву» (3-4).