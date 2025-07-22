«Металлург» хочет подписать Ткачева

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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о возможном подписании экс-нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, ныне являющегося свободным агентом.

«Когда такой игрок, как Ткачёв, выходит на рынок, думаю, любой клуб хотел бы его заполучить, но есть потолок зарплат и ещё много факторов, которые надо обдумывать, смотреть и понимать», – сказал Бирюков «Матч ТВ».

Владимир Ткачев выступал за «Авангард» с 2022 года. В минувшем сезоне на счету форварда 4 шайбы и 11 передач в 17 играх КХЛ.

«Авангард» финишировал шестым в таблице Восточной конференции сезона 2024/25. В первом раунде омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). Во втором «ястребы» уступили будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4). Впоследствии «железнодорожники» обыграли «Салават Юлаев» в полуфинале и «Трактор» (по 4-1) в решающей стадии.