«Металлург» в Магнитогорске обыграл «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ

«Металлург» обыграл (4:1) в Магнитогорске «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Олега Знарка продлила серию поражений до четырех матчей.

По сравнению с последним матчем чемпионата, в запасе «барсов» остались Максим Чудинов, Марк Янчевский, Кирилл Панюков и Данис Зарипов. Вместо них на лед вышли Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Кристиан Хенкель и Никита Лямкин. Для Лукоянова сегодняшняя встреча стала первой в этом сезоне после травмы.

С первых минут матча атаковать начала «Магнитка» и быстро добилась успеха. В ходе быстрой атаки с ходу точный кистевой бросок удался Владиславу Еременко — 1:0. Хозяева усиливали давление, «Ак Барсу» не помогло выровнять игру даже попытка в большинстве. Отыграв две минуты в обороне, «Металлург» удвоил счет. Денис Зернов кистевым броском реализовал буллит — 2:0.

Во втором периоде игра выровнялась, но за две минуты до перерыва Егор Коробкин щелчком со средней дистанции застал врасплох Амира Мифтахова — 3:0. На старте третьего периода Илья Сафонов в меньшинстве сократил счет в быстрой контратаке — 3:1. Однако вскоре «Магнитка» усилиями Никиты Коростелева восстановила разрыв в три шайбы — 4:1.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 14 октября в Екатеринбурге против «Автомобилиста». Начало встречи в 17:00. Отметим, что в этом сезоне команда Олега Знарка трижды проиграла в матчах с «Авто».

«Металлург» – «Ак Барс» – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 Ерёменко (Кёрран, Голдобин, 05:49)

2:0 Зернов (14:38, ШБ)

3:0 Коробкин (Неколенко, Фисенко, 38:01)

3:1 Сафонов (Дыняк, 45:04, 4х5)

4:1 Коростелёв (Земчёнок, Чибисов, 52:21)