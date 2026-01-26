news_header_top
«Металлург» стал первой командой, обеспечившей себе выход в Кубок Гагарина 2026

Магнитогорский «Металлург» официально стал первым клубом, гарантировавшим себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2025/2026. Это случилось после того, как хабаровский «Амур» уступил в основное время екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4.

Поражение «Амура» означает, что хабаровская команда, занимающая девятую строчку в Восточной конференции, потеряла математические шансы набрать больше очков, чем лидирующий «Металлург». У магнитогорцев в активе уже 78 очков, и они возглавляют таблицу конференции.

Таким образом, «Металлург», проведя 19 оставшихся матчей регулярного чемпионата, в любом случае завершит его в числе восьми сильнейших команд Востока, что дает право на выход в плей-офф.

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина, в котором «Металлург» будет бороться за главный трофей лиги, стартует 23 марта и завершится 23 мая 2026 года.

