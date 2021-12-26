«Металлург» шесть часов не мог вылететь в Казань на матч с «Ак Барсом»

Погодные условия стали причиной задержки вылета магнитогорской команды «Металлург» в Казань на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», который пройдет в столице Татарстана завтра. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Магнитки» сообщает «Чемпионат».

Вылет задержался из Москвы, но в итоге команда прибыла в Казань и отдыхает перед игрой. «Команда прибыла в Казань. Пока все отдыхают ввиду сильной задержки рейса – почти на шесть часов – и, как следствие, гораздо более позднего, нежели ожидалось, прибытия в пункт назначения. Далее начнётся подготовка к завтрашней игре с «Ак Барсом», – сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, что «Магнитка» является лидером сводной таблицы КХЛ, а «Ак Барс» занимает лишь четвертое место в Восточной конференции. Накануне казанцы проиграли на своем льду череповецкой «Северстали» в овертайме (3:4).