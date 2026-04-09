«Металлург» примет «Торпедо» во втором матче игрового дня Кубка Гагарина

В Магнитогорске сегодня стартует серия второго раунда Кубка Гагарина между местным «Металлургом» и нижегородским «Торпедо». Обе команды по-разному прошли первый этап плей-офф и подходят к четвертьфиналу в разной форме.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте на Востоке, набрав более ста очков. В первом раунде магнитогорцы уверенно обыграли «Сибирь» (4-1). Команда Андрея Разина трижды победила с разницей в две-три шайбы и лишь один раз уступила в овертайме на выезде.

«Торпедо» финишировало шестым на Западе. В 1/8 финала нижегородцы выбили «Северсталь» (4-1). Волжане проиграли одну игру на выезде (0:4), но затем выиграли три матча подряд, два из которых – на своем льду.

«Металлург» подходит к игре в отличной форме. Команда одержала четыре победы в последних пяти матчах и выиграла пять домашних встреч кряду. В трех из последних четырех игр «сталеваров» проходила ставка на тотал меньше 4,5 гола, что говорит о надежной обороне.

«Торпедо» также не проигрывает три матча подряд, однако гостевые встречи даются команде непросто – лишь две победы в последних шести выездных матчах. При этом в трех из четырех последних игр соперников проходил низовой тотал.

В трех последних очных матчах сильнее был «Металлург». Однако до этого «Торпедо» выигрывало три встречи подряд. Важно отметить, что в четырех из пяти последних игр между этими командами был зафиксирован тотал больше 5,5 гола, что указывает на их склонность к результативному хоккею.

Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.