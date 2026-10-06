«Металлург» отстранил Разина от работы главного тренера
Магнитогорский «Металлург» объявил об отстранении Андрея Разина от должности главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне «Металлург» провел 13 матчей и набрал 19 очков.
Команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Накануне, 5 октября, магнитогорцы на своем льду уступили владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2:5.
Следующий матч «Металлург» проведет вновь против «Адмирала» – встреча состоится в среду, 7 октября, на домашней арене клуба.