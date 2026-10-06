news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 октября 2026 12:35

«Металлург» отстранил Разина от работы главного тренера

Читайте нас в
«Металлург» отстранил Разина от работы главного тренера
Фото: скриншот с видео пресс-конференции

Магнитогорский «Металлург» объявил об отстранении Андрея Разина от должности главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Металлург» провел 13 матчей и набрал 19 очков.

Команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Накануне, 5 октября, магнитогорцы на своем льду уступили владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2:5.

Следующий матч «Металлург» проведет вновь против «Адмирала» – встреча состоится в среду, 7 октября, на домашней арене клуба.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

5 октября 2026
Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

6 октября 2026
Новости партнеров