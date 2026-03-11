«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и впервые в истории завоевал Кубок Континента

Фото: metallurg.ru

Магнитогорский «Металлург» досрочно обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и стал обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова. Это достижение покорилось команде впервые с момента основания лиги.

Победа в главном трофее «регулярки» стала для уральцев математической реальностью после двух событий. Сначала «Автомобилист» переиграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1, а затем и сам «Металлург» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в овертайме — 2:1 ОТ. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Примечательно, что магнитогорский клуб входит в элитную четверку команд (вместе со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), которые ни разу не пропускали розыгрыш плей-офф за всю историю КХЛ. На счету «Металлурга» также три победы в Кубке Гагарина — в 2014, 2016 и 2024 годах.