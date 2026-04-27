«Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче полуфинальной серии

Фото: ak-bars.ru

«Металлург» добыл победу над «Ак Барсом» во втором матче полуфинальной серии.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:2 в пользу уральцев.

В составе «Металлурга» голами отметились Роман Канцеров (04:38, 5х4), Сергей Толчинский (31:40), Даниил Вовченко (33:49,5х4), Никита Михайлис (57:22).

У «Ак Барса» первый гол забил нападающий Артем Галимов в большинстве (5х4, 40:04). Вторую шайбу забросил Александр Хмелевский (53:12).

Следующая игра между командами пройдет 29 апреля в Казани.