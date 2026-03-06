«Металлург» на спаде или это лишь иллюзия: у команды Андрея Разина появилась уязвимость?

«Металлургу» сегодня предстоит встретиться с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В последних четырех встречах подопечные Андрея Разина уступили трижды. Справедливо ли говорить об определенном кризисе в «Металлурга» или же это просто случайное стечение обстоятельств – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: metallurg.ru

«Металлург» без особого интереса играет заключительные матчи регулярного чемпионата

На протяжении всего сезона «Металлург» справедливо считался самой стабильной командой регулярного чемпионата. Уральцы не позволяли себе спадов, не выдавали длительных серий из поражений, постоянно показывали характер в тех матчах, в которых уступали по счету, переламывая их.

Андрей Разин на пресс-конференциях неоднократно заявлял, что его задача – не дать выпасть своим подопечным из тонуса, несмотря на высокое положение в турнирной таблице. И вплоть до середины февраля этого года ему это удавалось.

Однако сейчас результаты «Металлурга» немного покатились вниз. Поражения от «Северстали», «Авангарда» и разгром от московского «Динамо», по мнению Разина, следствие недостаточного настроя на игры. И понять магнитогорских хоккеистов можно – они решили все свои задачи в регулярном чемпионате еще пару месяцев назад. Поэтому находить в себе постоянные силы, чтобы играть перед плей-офф на максимум, когда этого особо и не требуется – задача не из легких.

«Ну я уже говорил и могу ещё раз повторить. Это всё идёт от настроя. Одно дело, когда выходишь с горящими глазами. А сегодня… Команда просто… Скорее бы плей-офф», – сказал Разин после матча с «Динамо».

Пример «Металлурга» заставляет еще раз задуматься о реформах в КХЛ?

По большому счету, текущее форма существования регулярного чемпионата не является особо интересной для больших и богатых команд лиги. Гранды Восточной конференции («Ак Барс», «Авангард», «Металлург») из сезона в сезон решают свои задачи на первом этапе чемпионата еще в январе – феврале. Клубам просто неинтересно играть такое огромное количество матчей. Мотивация у игроков элементарно теряется.

Не первый год в КХЛ обсуждается возможная реформа регулярного чемпионата. Предлагается изменить формат на манер волейбольной Суперлиги. Чтобы команды, занявшие 1-4 места – сразу напрямую выходили в четвертьфинал. А первый раунд, этакий плей-ин, играли клубы с 5-го места по восьмое.

Пропуск первого раунда станет презентабельным и интересным для топ-клубов, но и середняки КХЛ захотят при подобных обстоятельствах однозначно прыгнуть выше головы. Борьба за первую четверку обострится, а интрига в регулярном чемпионате будет существовать вплоть до конца марта.

«Металлург» – явный фаворит в Кубке Гагарина, или у команды есть уязвимые места?

Уральцы – одна из самых сыгранных команд лиги, с талантливым подбором хоккеистов и ярким, сильным, харизматичным главным тренером. До недавнего времени было ощущение, что катком «Металлург» будет проходиться по всем соперникам не только в регулярном чемпионате, но и плей-офф.

Однако в последний месяц у магнитогорцев образовались несколько неприятных проблем. Первая – травма одного из ведущих игроков линии атаки, Дмитрия Силантьева. Форвард был ключевым игроком своего звена и мотором в нападении «Металлурга». Вторая – не самая надежная бригада вратарей.

Перед началом сезона Андрей Разин сделал ставку на тандем голкиперов. Илья Набоков и Александр Смолин в этом сезоне сыграли примерно равное количество матчей. Но процент отраженных бросков у обоих оставляет желать лучшего. У Набокова за 35 матчей процент надежности – около 90,2%. У Смолина за 31 игру – 91,5%.

В плей-офф результат определяет именно стабильность обороны. И если голкиперы «Металлурга» не будут подтаскивать команду, подчищать ошибки защитников, коллектив Андрея Разина может дрогнуть и стать уязвимым для соперников.