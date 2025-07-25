«Металлург» арендовал Набокова у «Колорадо»

Фото: metallurg.ru

Вратарь «Колорадо» Илья Набоков арендован «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба «магнитки».

Аренда рассчитана на сезон 2024/25, сообщает источник.

В мае Илья подписал двухлетний контракт с «Колорадо». Он был задрафтован американской командой в 2024 году во втором раунде под 38-м номером.

Напомним, Набоков – воспитанник «Металлурга». В 2024 году он помог своей команде завоевать Кубок Гагарина. В решающей стадии того сезона команда Андрея Разина победила «Локомотив» (4-0). В минувшем сезоне Илья отыграл 49 матчей в КХЛ, где показал процент отраженных бросков 92,3% и коэффициент надежности 2,22, трижды сыграв на ноль. В плей-офф Набоков отразил 92% бросков и заработал коэффициент надежности 2,13.