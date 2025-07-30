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Происшествия 30 июля 2025 09:47

Металлический штырь проткнул ногу женщины, упавшей ночью на арматуру в Куюках

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Металлический штырь проткнул ногу женщины, упавшей ночью на арматуру в Куюках
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Куюках 50-летняя местная жительница упала на арматуру и получила травму ноги, в которую воткнулся металлический штырь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Для оказания помощи на место срочно вызвали спасателей. Операция по извлечению штыря осложнялась необходимостью разрезать арматуру.

Прибывшие спасатели ЗПСО с помощью гидравлического инструмента перекусили арматуру, обеспечив медикам доступ к раненой ноге.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшую доставили к машине скорой помощи для госпитализации.

#куюки #спасатели
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