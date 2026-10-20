Металлическая сетка и мята: эксперты дали дачникам советы по борьбе с грызунами

Чтобы дачный дом и сад благополучно пережили зиму, важно заранее защитить их от грызунов. Своими рекомендациями поделился ученый-биолог и опытный дачник Габдулхай Самигуллин в беседе с «Челнинскими известиями».

По словам специалиста, необходимо перекрыть мышам и крысам доступ в дом и хозяйственные постройки, а также защитить кору плодовых деревьев. Лучше всего сочетать физические барьеры с отпугивающими средствами, а не полагаться только на яды, отметил Самигуллин.

Прежде всего нужно лишить грызунов возможности проникнуть внутрь и найти пищу.

Для этого биолог советует заделать все щели, проверив фундамент, стены, места ввода труб и вентиляционные отверстия. Мышь способна пролезть даже в отверстие диаметром 6 мм. Для защиты можно использовать металлическую сетку или монтажную пену с добавлением металлической стружки.

Также важно убрать доступные запасы еды и воды. Если на даче остаются крупы, их следует хранить в стеклянных или жестяных банках с плотно закрывающимися крышками: пластиковые пакеты грызуны легко прогрызают.

Отпугнуть мышей и крыс помогут и средства с резкими запахами. В углах помещений и вдоль плинтусов можно разложить ветошь, смоченную уксусом, нашатырным спиртом или дегтем. Еще один вариант – эфирные масла мяты, эвкалипта или гвоздики.

Для приготовления раствора рекомендуют добавить 10–15 капель масла в 0,5 л воды и распылить смесь. Кроме того, в укромных местах можно разложить кусочки дегтярного мыла.

Самигуллин рассказал, что много лет использует на даче травы для борьбы с грызунами. По его словам, для этого подходят пучки полыни и мяты, а также пижма и бузина.

Своим способом борьбы с грызунами поделилась дачница общества «Ивушка» Ольга Созонова. Каждый год она оставляет в разных местах участка кормушки для мышей и крыс.

В качестве кормушек Созонова использует коробки из-под яиц, которые размещает в доме и дворовых пристройках. Поскольку дачница может приезжать на участок круглый год, она регулярно пополняет ячейки отравой по мере того, как грызуны ее съедают.

По наблюдениям Созоновой, такой способ позволяет контролировать расход приманки: внешних следов присутствия грызунов почти не видно, однако содержимое ячеек постепенно исчезает.