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Ру Тат
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Политика
21 сентября 2022  23:22

«Месяца не хватит»: Совфед назвал сроки подготовки мобилизованных для отправки в зону СВО

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Одного месяца будет недостаточно для подготовки тех, кто подлежит частичной мобилизации в зону проведения специальной военной операции. В этом уверен глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу Родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», – приводит ТАСС его слова.

При этом будет использоваться специальная программа подготовки специалистов по тем или иным воинским учетным специальностям, добавил Бондарев. По его словам, призывников нужно будет проверить по здоровью, экипировать, обучить. Только после того, как комиссия примет решение, что подразделение или воинская часть готовы к выполнению боевых задач, они будут перебазироваться к линии фронта.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Полное выступление главы государства можно прочитать по ссылке.

#мобилизация #спецоперация на Украине
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