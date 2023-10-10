«Хоронить нас раньше времени не нужно»: Митякин – о тяжелом старте «Нефтехимика» в КХЛ

Евгений Митякин: «Для нас сентябрь выдался непростым. Понятно, что мы не хотим находиться на том месте в таблице, где пребываем сейчас»

Фото: ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

О тяжелом сентябре

Для нас месяц выдался непростым. Понятно, что мы не хотим находиться на том месте в таблице, где пребываем сейчас. Все хотят вылезти, поправить ситуацию. Но если быть честным, у нас за прошедший месяц были хорошие игры.

Да, проигрывали, но часто элементарно не хватало какого-то везения. Вспоминая матчи с минским «Динамо» (4:5 ОТ) и «Барысом» (5:6 ОТ), могу с уверенностью сказать, что мы были ничуть не хуже. Играли здорово, с бешеной отдачей. Но, к сожалению, обидно уступали в овертайме. Такие матчи категорически нельзя отдавать.

Из положительного также отмечу последнюю домашнюю серию против «Авангарда», «Амура» и «Барыса». Мы взяли 5 очков из 6 возможных – это вселяет оптимизм. У нас хороший коллектив, отличный микроклимат внутри раздевалки, знающий свое дело тренерский штаб. Прошел только первый месяц регулярки, поэтому хоронить нас раньше времени не нужно. Нужно работать, стиснув зубы, и исправлять ситуацию в таблице.

О матче с «Барысом»: «Разумеется, надо себя держать в тонусе, так разваливаться в концовке матча нельзя» Фото: ХК «Барыс» hcbarys.kz

О разгроме в Астане со счетом 0:8

Мне даже сложно сказать, в какой момент матча с «Барысом» (0:8) у нас все пошло не так. По ощущениям, мы не уступали сопернику в первых двух периодах. Конечно, по счету перед третьим периодом это никак не отображалось: летели – 0:3. Но у нас были моменты, причем достаточно. Просто подводила реализация. В раздевалке перед третьим периодом была нормальная атмосфера, никакой паники и хаоса. Олег Юрьевич нам все объяснил, все подсказал, как и что нужно делать. Ребята друг друга подбадривали. На третий период выходили на лед с желанием отыграться.

Но потом пошло что-то необъяснимое. Сначала залетела одна шайба, потом вторая, следом третья, четвертая, пятая... так и случился этот разгром – 0:8. Разумеется, надо себя держать в тонусе, так разваливаться в концовке матча нельзя. Вратарям, защитникам тоже надо помогать, им особенно тяжело переживать столько пропущенных шайб.

Такие неудачные матчи бывают у всех команд, здесь не нужно сильно уходить в какую-то депрессию. В НХЛ, к примеру, часто по сезону даже самые мастеровитые команды пропускают за матч 7-8 шайб. После таких поражений ты становишься сильнее, делаешь выводы, чтобы в дальнейшем этого не допустить. Такие матчи вообще в себе долго держать не надо: сыграл, проанализировал ошибки, забыл.

У «Барыса», безусловно, очень хорошие хоккеисты. Райли Барбер и Понтус Оберг, о которых сейчас говорят многие журналисты в КХЛ, заслуживают большого внимания. Против них можно играть, но их мастерство владения шайбой, скорость принятия решения, бросок – все это бросается в глаза. Для меня статистика Барбера в этом сезоне (18 очков в 15 матчах) – неудивительна. Не зря же он в последние сезоны в АХЛ набирал в среднем балл за игру. Класс хорошего хоккеиста всегда чувствуется, когда выступаешь против него.

Их связка с Обергом – крутая. Барбер здорово создает моменты, Понтус на мастерстве их замыкает. Видно, что большие профессионалы своего дела. Еще отмечу, кстати, в «Барысе» чешского защитника Давида Скленичку. Он часто выходит в большинстве и помогает нападению реализовывать численный перевес.

«Олег Юрьевич сам в прошлом защитник по амплуа, поэтому в оборонительных вопросах он особенно внимателен и щепетилен» Фото: ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

О меньшинстве «Нефтехимика»

Мы знаем, что у нас сейчас плохое меньшинство. Если хочешь побеждать, то в формате 4 на 5 нельзя пропускать много шайб. Это моментально отображается на эмоциональном состоянии команды. Сейчас мы очень много времени с тренерским штабом уделяем внимания этому компоненту. Разбираем досконально каждую команду, против которой предстоит играть. Олег Юрьевич сам в прошлом защитник по амплуа, поэтому в оборонительных вопросах он особенно внимателен и щепетилен. Постоянно лично подсказывает, как лучше сыграть в защите.

Я думаю, что со временем наше меньшинство наладится. Все-таки если вспомнить прошлый сезон, мы достойно смотрелись в игре в неравных составах. Даже одно время были в лидерах среди всех команд по количеству шайб, заброшенных в меньшинстве. В целом в этом сезоне многие тренеры команд КХЛ делают ставку на большинство.

«Пашка [Порядин], мне кажется, еще в прошлом сезоне всем доказал, что он топ-хоккеист по меркам КХЛ» Фото: © «Татар-информ»

Об успехах Порядина в «Спартаке» и Лещенко в «Салавате Юлаеве»

В прошлом сезоне я часто играл в одном звене с Пашей Порядиным и Славой Лещенко. Радуюсь за их нынешние успехи в «Спартаке» и «Салавате Юлаеве».

Пашка, мне кажется, еще в прошлом сезоне всем доказал, что он топ-хоккеист по меркам КХЛ. Очень высокого уровня игрок, главными сильными качествами которого являются стартовая скорость, бросок, хоккейное мышление. Все-таки не случайно он на матче звезд КХЛ победил в конкурсе на скорость. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый хоккеист лиги. Большой мастер, с ним было приятно и очень комфортно играть.

То же самое можно сказать и о Славе. У него очень хороший прицельный бросок. По сентябрьским матчам «Салавата Юлаева», думаю, в этом многие убедились. В ряде матчей он был одним из лидеров команды. В каких-то встречах даже победы приносил своими усилиями. Славка умеет пользоваться своим броском, хорош именно в завершении, здорово выбирает позицию на льду. Тоже за него очень рад.

«Если говорить о Филиппе Долганове, то отмечу, что у него быстрые ноги. Он стремительно перемещается вдоль линии ворот» Фото: ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

О личной статистике и вратаре Долганове

Конечно, мне, как и любому нападающему, хочется много забивать и отдавать побольше результативных передач. Но я понимаю, что сейчас общая победа для клуба и 2 очка – это самое важное. Как угодно, стараюсь в играх приносить пользу. От себя я всегда требую полной отдачи на льду и выполнения игрового задания.

Это касается не только голов и передач. Процент выигранных вбрасываний, количество блокированных бросков играют также большую роль для центрального нападающего. Потому что такие незаметные, на первый взгляд, компоненты матча могут решить исход встречи.

Со вбрасывания можно забить гол, а можно и пропустить. Если помог подтащить вратарю, то это тоже для тебя только плюсом обернется. В хоккее ничего нельзя недооценивать.

У нас есть все необходимое, чтобы достигать положительных результатов. Неплохая вратарская бригада. Даже если говорить, например, о Филиппе Долганове, то отмечу, что у него быстрые ноги. Он стремительно перемещается вдоль линии ворот. На тренировке всегда борется за каждую шайбу, большой трудяга.

«Слышу сейчас, что ЦСКА активно критикуют в СМИ. Мол, они идут слабо, находятся на низком для себя месте на Западе. Играя против них, я не почувствовал, что они стали как-то слабее» Фото: ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

О конкуренции в КХЛ

На мой взгляд, в последние годы уровень лиги растет вверх. Нет уже очевидных фаворитов и андердогов. Класс команд постепенно выравнивается. Кто угодно может выиграть у кого угодно. Мне кажется, для болельщиков это только в радость. Сейчас на каждого соперника надо подходить индивидуально: необходимо знать его сильные и слабые стороны, проводить детальный разбор. Без этого сейчас просто невозможно выиграть.

Вспомнился мне матч с ЦСКА, когда мы у себя дома проиграли со счетом 1:5. Армейцы нас почти полностью переиграли статистически, были лучше в атаке, бросках. Но в отдельных промежутках матча мы ничуть не уступали им. Выглядели абсолютно на равных. В матчах против таких серьезных соперников все решает концентрация и дисциплина с первой и до последней минуты.

Довольно часто слышу сейчас, что ЦСКА активно критикуют в СМИ. Мол, они идут слабо, находятся на низком для себя месте на Западе. Играя против них, я не почувствовал, что они стали как-то слабее по сравнению с прошлым сезоном. Такая же серьезная команда с высокими целями.

«При новом главном тренере, Андрее Козыреве, череповчане смотрятся нисколько не слабее. Агрессивно играют в атаке, хорошо взаимодействуют друг с другом» Фото: ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

О командах-открытиях и тренде на атакующий хоккей

Исходя из тех команд, с кем мы играли в сентябре, отмечу «Северсталь». Еще в прошлом сезоне при Андрее Разине игроки показывали себя яркой атакующей командой с горящими глазами. Сейчас при новом главном тренере, Андрее Козыреве, череповчане смотрятся нисколько не слабее. Агрессивно играют в атаке, хорошо взаимодействуют друг с другом. Их успехи на старте регулярки закономерны.

По поводу «Торпедо» могу сказать, что тоже очень хорошая команда с именитым тренером Игорем Ларионовым. Еще не встречались с ними в этом сезоне, но несколько раз смотрел их игры по телевизору. Впечатляет их атакующий стиль хоккея.

Вообще замечаю, что в последние сезоны многие команды строят свою игру с прицелом на атаку. «Северсталь», «Торпедо», «Металлург» – к этим клубам можно еще прибавить какие-то команды, которые много владеют шайбой, придерживаются атакующего стиля. Понятно, что об обороне нельзя забывать, именно защита, как известно, приводит команду к победам и трофеям. Но, как бы то ни было, болельщикам приятнее и интереснее смотреть на игру, в которой забито много шайб. А без качественного нападения добиться высокой результативности сложно.

Если говорить о наших недавних матчах с «Металлургом» (3:8 и 1:3), то в атаке мы подкачали. Создали мало моментов для взятия ворот. У команд высокого уровня тяжело выиграть, когда пропускаешь много, а забиваешь мало, – простая истина. Надо не только играть строго в своей зоне, но и активно лезть на пятак соперника. В каждом матче надо создавать возможности для голов.