Месяц Раджаб: в чем его особенность, и что нужно делать мусульманам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мусульманскому лунному календарю наступил месяц Раджаб. В чем особенность этого месяца, и какие действия желательны для мусульман в этот период – в материале «Татар-информа».

Раджаб – седьмой месяц исламского календаря. Во-первых, значимость его заключается в том, что он ознаменует приближение священного месяца Рамадан. Пророк Мухаммад говорил: «Раджаб – месяц Всевышнего, Шаабан – мой месяц, Рамадан – месяц мусульманской общины».

Во-вторых, Раджаб входит в число четырех запретных месяцев, в которые запрещены любые конфликты.

В-третьих, именно в Раджаб произошли некоторые значимые в истории ислама события. В частности, речь идет о ночи Рагаиб, а также ночном путешествии и вознесении пророка Мухаммада (Исра уаль-Мирадж).

Как провести месяц Раджаб

- Добровольный пост. Во-первых, в этот месяц верующим желательно соблюдать дополнительный пост. Сунной считается ураза по понедельникам и четвергам, а также в середине месяца – 13, 14 и 15 числа.

- Отказ от запретного В связи с тем, что Раджаб считается запретным месяцем, мусульманам стоит максимально отказаться от греховных деяний и усердствовать в борьбе со своим нафсом (эго) и укреплении имана.

- Благие дела В месяц Раджаб необходимо усердствовать в совершении благих деяний. Соответственно, верующие могут совершать дополнительные намазы, каяться в совершенных грехах и просить за них прощение, читать Священный Коран, поминать Всевышнего, оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.

- Совершать дуа Также на протяжении этого месяца желательно взывать к Аллаху посредством дуа и просить у Творца помощи в сложных ситуациях и выражать благодарность за все имеющиеся блага.