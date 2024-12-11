Месяц инклюзии: Торговая сеть провела более 100 мероприятий для людей с инвалидностью

Фото: Пресс-служба торговой сети Пятёрочка

Весь ноябрь в «Центрах местного сообщества» проходили мастер-классы, выставки, творческие выступления, посвящённые теме инклюзии, с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Всего состоялось более 100 различных событий в 35 регионах страны, которые посетили свыше 30 000 человек, они были проведены на базе магазинов торговой сети «Пятёрочка».

Россиянам с ограниченными возможностями здоровья особенно важно чувствовать свою значимость и близость с окружающими людьми. Именно поэтому торговая сеть организовала серию мероприятий, направленных на формирование и развитие инклюзивного общества. Эта инициатива призвана привлечь внимание жителей страны к вопросу социализации людей с инвалидностью.

Например, чтобы представить, как чувствуют себя в магазине покупатели с ограничениями по зрению, всем гостям в рамках акции «Покупки в темноте» предлагали попробовать пройтись по торговому залу с завязанными глазами. В Великом Новгороде были организованы встречи сотрудников магазинов с особенными детьми и их родителями. Цель подобных встреч - обучение персонала принципам правильного общения, значит, формирование комфортной среды для покупателей или их родных с ОВЗ. Мероприятие состоялось при поддержке регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ).

«Раньше магазин для нас представлял собой бессмысленное и стрессовое блуждание по рядам. Мой сын испытывал трудности в понимании, где находится и чего хочет. Было проще усадить ребёнка в корзину, быстро сложить туда всё необходимо и убежать, скрываясь от взглядов окружающих. Сейчас же, когда сын повзрослел и столкнулся с этапом формирования своей личности, организаторы встреч смогли деликатно проработать тревожность и стеснение, а также дать почувствовать себя значимым для близких и окружающих. Спасибо, что дали показать себя и свои возможности», – поделилась Татьяна Данилова, мама одного из гостей.

«Наша совместная инициатива не только создала пространство для общения и поддержки, но и помогла многим из нас почувствовать себя частью дружной и понимающей общины. Мы были приятно удивлены вниманием и заботой, с которыми организаторы подошли к мероприятию. Особая благодарность командам магазинов за создание такой доступной и комфортной атмосферы для всех участников. Вы доказали, что инклюзия — это не просто слово, а важный шаг к созданию общества, где каждый чувствует себя ценным и нужным», — комментирует Вера Удянская, мама особенного ребёнка и руководитель регионального отделения ВОРДИ в Новгородской области.

В Красноярске благодаря усилиям Общества инвалидов Советского района и поддержке АНО «Медиацентр Инициатива» прошла выставка фотографий «Истории преодоления. Живи и вдохновляй». Она посвящена уникальным жизненным историям людей с ОВЗ, которые вопреки трудностям продолжают заниматься любимым делом. Для жителей г. Выкса (Нижегородская область) открыли экспозицию «Сильные мамы уникальных детишек» - организаторы таким образом хотели убрать барьеры между детьми с ОВЗ и окружающим их миром.

«Часто люди с ограниченными возможностями здоровья ощущают себя не такими, как все, и порой думают, что они никому не нужны. Наша цель – изменить это восприятие, окружив их пониманием и теплом. Благодаря обмену знаниями и опытом наши гости смогли увидеть инклюзию в новом свете. В уютной обстановке ЦМС каждый смог проявить себя и подчеркнуть значимость социализации людей с ОВЗ. Мы верим, что вместе сможем создать такое общество, где каждый почувствует себя нужным и важным, и передадим эту ценность нашим детям», – резюмирует Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».