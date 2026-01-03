Местонахождение Николаса Мадуро не раскрывается, его окружение находится в безопасности

Текущее местонахождение Президента Венесуэлы Николаса Мадуро держится в секрете. Об этом сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на источники в правительственных кругах Венесуэлы, передает ТАСС.

При этом изданию удалось выяснить судьбу части ближайших соратников венесуэльского лидера. Двое собеседников газеты, которые поддерживали связь с представителями президентского окружения уже после начала ночных атак, подтвердили, что эти люди находятся в безопасности.