Политика 3 января 2026 11:55

Местонахождение Николаса Мадуро не раскрывается, его окружение находится в безопасности

Текущее местонахождение Президента Венесуэлы Николаса Мадуро держится в секрете. Об этом сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на источники в правительственных кругах Венесуэлы, передает ТАСС.

При этом изданию удалось выяснить судьбу части ближайших соратников венесуэльского лидера. Двое собеседников газеты, которые поддерживали связь с представителями президентского окружения уже после начала ночных атак, подтвердили, что эти люди находятся в безопасности.

#Венесуэла #николас мадуро
