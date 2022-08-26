Место ярких премьер: Путин поздравил с открытием Московского международного кинофестиваля

44-й Московский международный кинофестиваль — это ожидаемое событие, сочетание ярких премьер и ретроспективных показов мировых шедевров. Это событие собирает звезд и дебютантов кинематографа, а также всех ценителей киноискусства, отметил в приветствии к гостям и участникам события Президент России Владимир Путин.

«И конечно, на полях фестиваля, в ходе круглых столов, профессионального и дружеского общения рождаются новые художественные замыслы, укрепляются деловые и личные контакты, определяются тенденции развития современного кино», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что событие вновь пройдет с успехом и запомнится жителям и гостям Москвы, подарив каждому яркие впечатления.

В заключение он пожелал участникам вдохновения и успешной реализации всех планов.