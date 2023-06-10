«Место встречи различных национальностей и религий»: как отметили Сабантуй в Буинске

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сабантуй в Буинске собрал несколько тысяч человек из различных уголков Татарстана и других регионов России, в том числе из Якутии. Праздник также посетили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

«Этот праздник был и остается местом встречи представителей различных национальностей и вероисповеданий, создавая особую атмосферу дружбы и взаимопонимания между народами», - заявил Марат Зяббаров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площадке сделали три подворья: татарское, чувашское и русское. Здесь гостям провели мастер-классы по кузнечному делу, плетению чувашских оберегов, а также накормили национальными блюдами и показали, как устроены сельское ремесло и бытщ

«Сабантуй – это праздник не только татар, но всех жителей республики, в которой проживает множество национальностей. Нас приглашают сюда каждый год, и мы с удовольствием приезжаем, стараясь всегда показать что-нибудь новое», – рассказала учитель русского языка и литературы Киятской средней школы Евгения Тихонова, представлявшая русское подворье.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие гости пришли в национальных нарядах и украшениях или же с элементами народных костюмов. Одной из них стала Лейла Фазлеева, облачившаяся в традиционное татарское одеяние. Осматривая стенд с вышивкой на чувашском подворье, она поделилась, что в детстве тоже вышивала крестиком.

«У меня отец военным был, и я его нарядную парадную рубашку вышивала крестиком, сводя узор с открыток. И ходила в ней потом самая красивая», – сказала Фазлеева вышивальщицам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В подворьях жители сельских поселений организовали самобытные выставки. Так, у представителей русской национальности можно было увидеть резные игрушки из дерева, сделанные учениками Киятской школы, а чувашской – коллекцию ретро-фотоаппаратов, собранную одним из жителей.

«Для нас нет разницы – Сабантуй это или чувашский Акатуй (оба праздника посвящены окончанию посевных работ – прим. Т-и). Мы привыкли все национальные праздники отмечать вместе», – заявил глава чувашско-кищаковского поселения Иван Павлов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Сабантуе также воссоздали легенду о 12 воительницах Буинского края. Макет, посвященный защитницам, представила макетная мастерская ГУП «Татинвестгражданпроект».

Он детально отражает сюжетную линию событий, оставивших свой след в истории района. Все события происходят в Тайной крепости, которая некогда находилась между современным Буа-Аланом и круглым озером. Крепость окружают живописные леса, синяя река, а центральное место занимают девушки-воительницы, которые сражаются против иноземных захватчиков, пытающихся поработить их родину.

Фото: © «Татар-информ»

Официальное открытие праздника началось с выступления творческих коллективов Татарстана, а также учащихся школ Буинска. После пролога Марат Зяббаров и Лейла Фазлеева наградили медалями и благодарственными письмами Правительства Татарстана отличившихся жителей Буинска, а также работников сельского хозяйства.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сразу после награждения началось широкое народное гуляние с традиционными татарскими состязаниями – бегом в мешках, борьбой на поясах, конными скачками, перетягиванием палки и другими забавами.