«Место, где ты чувствуешь себя как дома»: ганский форвард Фамейе о — переходе в «Рубин»

Новичок «Рубина», нападающий Джоэль Фамейе, рассказал о своей адаптации в казанском клубе, а также о первых впечатлениях от команды и города. По словам форварда, «Рубин» является одним из лучших клубов в России, о котором знают даже в Гане.

«Во-первых, хочу поприветствовать болельщиков "Рубина", всю команду, город и республику Татарстан. Очень приятно оказаться в таком клубе, как "Рубин". Сначала мне позвонил спортивный директор. Затем у меня была возможность поговорить с главным тренером. Он большой человек, я часто видел его на экране телевизора, и встретиться с таким тренером лично для меня, молодого игрока, это невероятно. У меня же есть возможность показать свои способности, свой талант. "Рубин" — один из лучших клубов в России, этот клуб знают в Гане. Это большой шанс для меня. Главная причина перехода — это тренер и большой клуб. Поэтому я сделал этот выбор», — заявил Фамейе в интервью клубному телевидению.

Кроме того, ганец поделился своими целями на предстоящий сезон.

«Еще рано говорить об этом, потому что впереди длинный сезон. Но я верю в команду, в тренера, в персонал, верю в себя, в свои качества, верю в каждого. Верю, что вместе мы проделаем хорошую работу в новом сезоне. Главная задача — это выход в Премьер-Лигу», — подчеркнул Фамейе.

Ранее форвард выступал за «Оренбург». В минувшем сезоне футболист провёл за «горожан» 29 матчей и отметился 15 голами и 6 голевыми передачами.

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.