Местные жители помогли Министерству экологии РТ устранить свалку в Лаишевском районе

Благодаря местным жителям в коттеджном посёлке Новые Сокуры-3 Лаишевского района была устранена незаконная свалка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.

В ведомство поступило сообщение от жителей о несанкционированном сбросе отходов, после чего инспекторы проверили ситуацию и подтвердили нарушение. Далее руководству района было сделано предупреждение о недопустимости подобных нарушений и выдано требование устранить свалку.

По оценкам экспертов, площадь загрязнения составила 916 квадратных метров, а объем — 458 кубометров.