Жительница Татарстана пыталась незаконно ввести из Турции 80 упаковок турецких духов

В аэропорту Казани во время таможенного контроля багажа прибывших из Стамбула пассажиров была обнаружена коммерческая партия незадекларированных духов, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Выяснилось, что 30-летняя местная жительница попыталась пройти по зеленому коридору с багажом, в котором находилось 11 ароматов турецкого парфюма. Всего – 80 упаковой и 30 пробников общим весом почти 25 килограммов.

Фото: © Татарстанская таможня

Женщина, которая, кстати, является индивидуальным предпринимателем, сказала таможенникам, что часть парфюма собирается подарить, и только часть – продать.

За недекларирование перемещаемого товара в установленной форме в отношении женщины возбудили административное дело, а товар был изъят и отправлен на экспертизу.