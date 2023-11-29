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Жительница Татарстана пыталась незаконно ввести из Турции 80 упаковок турецких духов
В аэропорту Казани во время таможенного контроля багажа прибывших из Стамбула пассажиров была обнаружена коммерческая партия незадекларированных духов, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
Выяснилось, что 30-летняя местная жительница попыталась пройти по зеленому коридору с багажом, в котором находилось 11 ароматов турецкого парфюма. Всего – 80 упаковой и 30 пробников общим весом почти 25 килограммов.
Женщина, которая, кстати, является индивидуальным предпринимателем, сказала таможенникам, что часть парфюма собирается подарить, и только часть – продать.
За недекларирование перемещаемого товара в установленной форме в отношении женщины возбудили административное дело, а товар был изъят и отправлен на экспертизу.
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