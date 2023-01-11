Места складирования снега в Казани заполнены почти наполовину

Этой зимой в Казани организовано 10 временных мест складирования снега. Отсюда его затем отправляют на семь городских снегоплавильных пунктов. Сегодня проверку этих мест провели инспекторы Минэкологии РТ.

Снег складируется в двух местах в Кировском и Московском районах, в трех — на территории Вахитовского и Приволжского, одном — в Ново-Савиновском, а также в четырех пунктах в Советском районе Казани. Еще несколько расположено в районах республики. Обследование показало, что часть пунктов заполнена на 40–50%.

«На 11 января в министерство поступило 31 обращение о несанкционированном складировании снега на муниципальных территориях, из них 18 — о складировании снега на зеленой зоне Казани, которые перенаправлены в Управление административно-технической инспекции для рассмотрения по подведомственности. По выявленным нарушениям выдано 10 предостережений, срок исполнения которых не истек, по 3 фактам нарушения устранены», — говорится в сообщении ведомства.