Месть Тутберидзе, овации Трусовой, слезы Валиевой: итоги контрольных прокатов

Четверной лутц Трусовой и овация «ЦСКА арены». Почему плакала Валиева и ее «блин, я выступаю!». Падение Петросян и «Игра престолов». Мужчины с четверными. Закрытые прежде прокаты — теперь в прямом эфире. Два дня на «ЦСКА-Арене» дали больше вопросов, чем ответов. О сюрпризах на контрольных прокатах взрослых фигуристов – в обзоре «ТИ-Спорта».





Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Светлана Соколовская, Александра Трусова

Коллаж: Ирина Донова / «Татар-информ»; фото: скриншоты с трансляции Первого канала

«Русская ракета» вернулась: Трусова ошарашила прокатами

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Женская короткая программа получилась насыщенной на события: кто-то возвращался после паузы, кто-то дебютировал в новом статусе, а кто-то пытался вернуть ультра-си.

Пять лет назад на контрольных прокатах Александра Трусова сотворила нечто из разряда фантастики — пять четверных в произвольной. Больше такого она не выдавала: повторить удалось лишь однажды, в Пекине. А в 2026-м, уже как Игнатова, она опять всех ошарашила. И вправду — ее будто ничем не проймешь: нейтральный статус, возвращение после родов, только-только начавшийся сезон, да еще и соперницы одна за другой выпадают.

«Русская ракета» выступила под музыку из «Лары» — постановка Бенуа Ришо. Чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц — тройной тулуп. После проката заявила «Чемпионату»: «После Японии я восстановила четверной тулуп, думаю, все это видели», – пояснила Трусова.

Напомним, что с Токио Трусова вернулась с серебром — она стала второй на этапе Гран-при в Японии, уступив совсем немного. Именно после этого старта, где ей не хватило совсем чуть-чуть до победы, Александра и заявила о восстановлении четверного тулупа.

Если Трусова действительно готова прыгать квады в произвольной, она автоматически становится главным фаворитом сезона.

Александра Трусова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

И она это подтвердила: Трусова поставила финальный аккорд. Произвольная под музыку из «Очень странных дел». Шикарный, сбалансированный прокат с четверным лутцем. Вся ЦСКА-Арена встала. После проката она призналась «Чемпионату»: «Я хочу повторить то, что было в Японии. Мне было тяжело. Я, конечно, нервничала. Вроде бы просто контрольные прокаты, даже оценки не ставят, но я все равно очень нервничала. Рада, что получилось». О форме: «Такого тела, как раньше, уже не будет, я все-таки женщина. В сентябре такая форма — это хорошо, но пять четверных… такого сухого тела уже не будет», – сказала она.

Тренер Александры Этери Тутберидзе подвела итог: «Очень, прям вообще!»

«Тоскующая богиня со слезами на глазах»: Валиева вернулась — и хочет, «чтобы все охнули»

Камила Валиева вышла на контрольные прокаты впервые с 2023 года. Обе программы в этом сезоне поставил француз Бенуа Ришо. Начинали с короткой, но потом и произвольную от Анжелики Крыловой поменяли на постановку самого востребованного хореографа последних сезонов. Ради работы над короткой Ришо даже задержался в России — его майский визит в Новогорск планировался короче, но для Камилы Бенуа изменил планы.

Тутберидзе демонстративно отвернулась от катка во время проката Камилы — этот момент попал в трансляцию. В замедленном повторе показали тренеров: на переднем плане Светлана Соколовская, а сзади — Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Новый тренерский состав Камилы: Светлана Соколовская и экс-тренер Валиевой Этери Тутберидзе Фото: скриншот с трансляции Первого канала

«В своей короткой программе я передаю образ тоскующей богини, которая не хотела танцевать. Но бог, не желая оставлять ее в таком состоянии, вновь дарует ей свою благодать. После этого она возвращается вновь к себе, к ощущениям своего танца и к радости жизни», — описание от самой Камилы.

Вряд ли просто совпадение, что сюжет перекликается с историей самой Валиевой, возвращающейся на лед после перерыва. В прокате получилось не все: после двойного акселя и тройного флипа она ошиблась на каскаде — вместо 3-3 сделала 2-2. Впрочем, расстановка элементов говорит об амбициях — в бонусной зоне именно каскад.

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«У меня давно не было таких ритмичных дорожек шагов. Тут я все-таки еще не догоняю эту музыку, но это нормально — начало сезона. Мой второй прокат короткой программы за три года. Думаю, что Бенуа будет гордиться мной. Главный старт у нас — чемпионат России в Челябинске в конце декабря. Так что это плавный шаг к красивой короткой программе, чтобы все охнули. Вращения были не идеальными, но все такое, очень рабочее. Я всё равно рада: блин, я на прокатах, я выступаю!» – сказала Валиева в эфире Первого канала.

Камила Валиева Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Валиева начала произвольную с «бабочки» на четверном тулупе, затем жесткое падение с тройного флипа, касание рукой на риттбергере, «бабочка» на сальхове. Музыка — Макс Рихтер, «On The Nature of Daylight» из «Хамнета», постановка Ришо. Переходы упрощены, ощущается зажатость. После проката фигуристка заплакала. О нейтральном статусе Валиева высказалась «Чемпионату» коротко, но однозначно: «Юристы работают, мы будем бороться за свои права».

Напомним, в августе 2026 года она получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.

Петросян: «Не сказать, что совсем умерла», но в короткой падение и ее новая Арья Старк

Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Инне Гончаренко. Первый публичный выход в новом качестве получился смазанным — падение в короткой. Когда Петросян упала, Тутберидзе что-то сказала своим коллегам — Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову. В соцсетях жарко обсуждают то, как Этери смотрела прокат Аделии.

Аделия Петросян Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Короткая программа Петросян поставлена Анжеликой Крыловой. Официального отдельного названия у программы нет — обычно ее называют по музыкальному сопровождению: это кавер-версия песни Queen «The Show Must Go On» в исполнении нидерландского пианиста Яна Вэйна (Jan Vayne) совместно с Oneil, Kanvise, Ercodes.

«Будущее туманно или ясно? Туманно, оно всегда туманно. Почему так сложилось со сменой штаба? Почему — я так не скажу. Мы расстались в хороших отношениях, я стала спортсменкой благодаря тренерскому штабу Этери Георгиевны и тренерам, с которыми работали, я очень благодарна, надеюсь, что мы в принципе останемся в хороших отношениях», – высказалась Петросян уклончиво о причинах смены штаба.

Инна Гончаренко – новый тренер Аделии Петросян Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Переход к Гончаренко – компромиссный вариант: Инна Германовна — опытный тренер, работавшая с Еленой Радионовой, Аделиной Сотниковой, Максимом Ковтуном, но в последние годы редко появлявшаяся на больших стартах. Сама Гончаренко признавалась, что начинать работу за две недели до прокатов — непростая задача.

Аделия Петросян в образе Арьи Старк Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Петросян вышла с премьерой — музыка Рамина Джавади из «Игры престолов», образ Арьи Старк, хореограф Артем Федорченко. Программа воспринимается мощно, но почти на всех элементах — «бабочки». После проката она поделилась с «Чемпионатом»:

«Я не первый раз выхожу немного приболевшая. Сегодня я впервые целиковый прокат сделала. Не сказать, что совсем умерла. Видно, что когда-нибудь в будущем доеду легче».

Технически сыро, но образ можно считать одним из самых ярких решений сезона. Если программу вкатать, она может стать конкурентной.

«Зажалась» и «снимаю маску»: Хуснутдинова не догоняет аксель, Двоеглазова возвращается через боль

Дина Хуснутдинова, уроженка Татарстана, в короткой попыталась исполнить тройной аксель, но прокат получился скомканным. Программа поставлена под «Love Story» в исполнении Lola & Hauser. Тройной аксель на тренировках идет с процентом около 70.

Этери Тутберидзе и Дина Хуснутдинова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

«Ощущения смешанные, потому что не получилось показать свой максимум. Подготовка была скомканной из-за определенных проблем — несколько раз уходила лечить ногу. Вообще я не довольна, потому что и на разминке, и перед прокатом у меня получался хороший аксель, а в самом прокате я зажалась, и показать хороший прыжок не получилось. Каскад тоже немного подвел, в степаут ушла», – критично высказалась Хуснутдинова о своем прокате.

Алиса Двоеглазова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Алиса Двоеглазова вышла после тяжелой травмы. Контент облегченный. Во время ее падения Тутберидзе отвернулась от камеры — не смогла сдержать эмоций. Было видно, что Алисе тяжело выступать с травмой бедра. Короткая программа поставлена под кавер на рок-трек 90-х Creep. В прокате исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп.

«Программа про непринятие себя, про то, что в социуме многие скрываются под масками. В конце программы я снимаю маску и показываю себя такой, какая есть. Программу ставили Этери Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз. Четкое попадание в образ и в данный период жизни. Год назад я бы не смогла откатать программу так, как сегодня», – ответила «Чемпионату» Алиса.

«Месяц назад только все тройные прыжки восстановила, без каскадов, без заходов, без связок. Мне кажется, что я одержима этим спортом. Так за месяц получилось поставить две программы. Сегодня я довольна». На вопрос об ультра-си Двоеглазова ответила уклончиво: «Не знаю. Я месяц назад не знала, что буду здесь, не знаю, что будет завтра. Все трудности, которые я прошла, делают меня сильнее».

За кулисами и итог: нейтральный статус, отозванный у Валиевой, и четверные у мужчин

Казанец Глеб Лутфуллин представил программу в образе падшего ангела под «Like a Prayer» и «E lucevan le stelle». Приземлил четверной флип и риттбергер, затем каскад — четверной тулуп и тройной аксель.

Казанец Глеб Лутфуллин Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Во второй половине — четверной сальхов. Очень конкурентная программа на сезон.

Петр Гуменник выступил под музыку к фильму «Хамнет» — Max Richter. В первой половине — три четверных: флип, лутц в каскаде с тройным тулупом, риттбергер. Во второй — коснулся льда на четверном лутце и приземлил четверной сальхов. Как всегда, пластичный и изящный прокат.

Петр Гуменник Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Пока Гуменник числится лишь в резервном списке на этапы серии Гран-при ISU. На лед он сможет выйти только в случае чьих-то снятий. В этом же перечне его обошел соотечественник Владислав Дикиджи — он уже получил приглашение на этап в Китае. Пять четверных в арсенале у Гуменника есть, а вот гарантированного места на стартах — нет. Именно поэтому контрольные прокаты для него не формальность, а возможность напомнить о себе.

Сезон в женской одиночке будет контрастным. Трусова готова бороться, и у нее есть нейтральный статус для международных стартов. Валиева возвращается, но пока со слезами, и ее ситуация сложнее: ISU сначала дал ей нейтральный статус, а затем отозвал его, и апелляция фигуристки была отклонена. Петросян ищет себя заново.

Аделия на контрольных прокатах сборной дала понять, что турнир серии «Челленджер» в Грузии может пройти без нее. «Куда поеду? Не знаю куда. В Батуми? Если программа будет в таком состоянии, скорее всего, вряд ли», — приводит слова Петросян ТАСС. Мужчины обозначили, что четверные становятся базой для конкуренции. Соревновательный лед все расставит по местам.