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На главную ТИ-Спорт 10 августа 2026 11:02

Месси намерен судиться с аргентинскими СМИ из‑за похорон отца

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Месси намерен судиться с аргентинскими СМИ из‑за похорон отца
Фото: соцсети Хорхе Месси

Лионель Месси намерен подать в суд на аргентинские средства массовой информации за вторжение в частную жизнь во время похорон его отца. Об этом сообщает журналист Фран Касаретто в социальной сети X.

Церемония прощания с Хорхе Месси, скончавшимся 8 августа на 69‑м году жизни после продолжительной болезни, проходила в закрытом формате. Кладбище в Росарио было оцеплено охраной, а в часовню допустили только самых близких родственников и друзей. Однако представители СМИ нарушили приватность мероприятия, что вызвало резкое недовольство футболиста.

39-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины срочно вылетел из США на родину, чтобы попрощаться с отцом. Несмотря на усиленные меры безопасности, поведение прессы во время траурной церемонии заставило Месси задуматься о судебном иске.

#лионель месси #футбол
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