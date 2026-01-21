Мессенджером MAX пользуются более 1,5 млн татарстанцев – Минцифры РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мессенджером MAX пользуются более полутора миллионов жителей Татарстана. Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на брифинге в Кабмине республики.

«Более 50% от всей интернет-аудитории РТ сегодня использует МАХ ежемесячно активно. Более 1,5 млн пользователей – из Татарстана», – привел цифры Габдрахманов.

В мессенджер встроен мультисервис «Госуслуги РТ». Он объединяет оплату штрафов, услуг ЖКХ, связи, налогов и госпошлин; подачу заявлений по 120 госуслугам, транспортные и образовательные карты, «Народный контроль».

«Это все теперь также есть в МАХ. При желании можно вообще никакие приложения не скачивать, кроме МАХ, потому что там все есть», – считает замминистра.

Сумма транзакций через мультисервис «Госуслуги РТ» в МАХ превысила 9,349 млн рублей. К сервису обращаются ежемесячно более 100 тыс. раз. Число пользователей – свыше 20 тыс., сказал представитель Минцифры РТ.