Мессенджер Viber заблокировали в России

На территории РФ ограничен доступ к мессенджеру Viber – из-за «нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации». Об этом сообщает Роскомнадзор.

«<...> выполнение <...> [требований] необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — заявили в ведомстве.

Ситуацию РИА Новости прокомментировал депутат Государственной Думы Антон Немкин. По его словам, распространение запрещенного контента в Viber не регулируется, мессенджер штрафовали за отказ удалить противоправную информацию.

РБК со ссылкой на данные компании Mediascope за ноябрь отмечает, что Viber — третий по популярности мессенджер в России, уступая только WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram. Им ежемесячно пользуются 26% жителей страны, ежедневно его используют 14% россиян.