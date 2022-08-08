Мессенджер Telegram могут оштрафовать еще на 8 млн рублей

Штраф до 8 млн рублей грозит мессенджеру Telegram за то, что владельцы отказываются удалить запрещенную информацию. Протокол в суд направил Роскомнадзор.

Речь идет о призывах к экстремистской деятельности и материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Заседание суда назначено на 16 августа.

За отказ удалять запрещенный в России контент штрафы накладываются в последнее время на многие крупные интернет-сервисы, в том числе Google, Telegram, Twitter, TikTok и Facebook (принадлежит компании Meta – признанной в России экстремистской и запрещенной организации). Общая сумма штрафов превышает 200 млн рублей, напоминает «Интерфакс». В том числе Telegram в прошлом году оштрафовали на 10 млн рублей – по той же причине, то есть за неудаление запрещенного контента.