Мессенджер МАХ теперь совместим с российской ОС «Аврора»

Фото: пресс-служба мессенджера MAX

Национальный мессенджер МАХ подтвердил совместимость с российской мобильной операционной системой «Аврора». Среди крупнейших пользователей техники на базе «Авроры» – компании РЖД, Аэрофлот, Интер РАО, Ростелеком и Почта России, сообщает пресс-служба мессенджера.

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес отметил, что запуск национального мессенджера на доверенной мобильной операционной системе является важным шагом по созданию независимой цифровой экосистемы в стране, обеспечивающей устойчивые к санкционным рискам решения для российских пользователей.

Вице-президент VK и руководитель проекта МАХ Фарит Хуснояров рассказал, что сотни тысяч пользователей ОС «Аврора» теперь получили возможность зарегистрироваться в национальном мессенджере.

Он добавил, что для обеспечения безопасной среды МАХ использует опыт и современные технологии VK и Лаборатории Касперского, а также тестирует антифрод-технологии Сбера.

В ноябре аудитория мессенджера превысила 55 миллионов пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, а само приложение включено в реестр российского программного обеспечения, что подтверждает его надежность и соответствие действующему законодательству.