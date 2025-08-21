Мессенджер MAX станет обязательным приложением для предустановки с 1 сентября

Мессенджер MAX войдет в перечень программ, обязательных для предустановки на электронные устройства, с 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

MAX заменит в списке VK Мессенджер, который входил в обязательный пакет программ с 2023 года. Платформа создается на основании федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанного Президентом в июне 2025 года. На ее базе планируется запустить сервис, объединяющий безопасное общение в мессенджере и доступ к цифровым услугам государства и бизнеса.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года обязательной для предустановки станет отечественная площадка приложений RuStore – теперь она будет загружаться не только на устройства с Android и HarmonyOS, но и на технику, работающую под управлением iOS и HyperOS.

Правительство также утвердило список программ, обязательных для предустановки в 2026 году. С 1 января на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться сервис Лайм HD TV.