Общество 10 марта 2026 13:08

Мессенджер МАХ преодолел отметку в 100 миллионов пользователей

Фото: © «Татар-информ»

Национальный мессенджер МАХ достиг отметки в 100 миллионов зарегистрированных пользователей. Как сообщили представители сервиса, ежедневно пользователи отправляют более одного миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

Ежедневная аудитория мессенджера достигла 70 миллионов человек. С момента запуска платформы пользователи отправили 62 миллиарда сообщений, совершили более 3 миллиардов звонков и записали 470 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 25,5 миллионов.

Кроме того, авторы, блогеры, обычные пользователи и компании создали на платформе 2,2 миллиона публичных и приватных каналов, отмечают в команде МАХ.

