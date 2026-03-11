news_header_top
Общество 11 марта 2026 12:48

Мессенджер MAX обогнал по аудитории WhatsApp* в России

Аудитория национального мессенджера MAX в России обогнала WhatsApp*. Такие данные привел министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин на брифинге в Кабмине республики.

На данный момент 89 млн россиян пользуются национальным мессенджером. Для сравнения: аудитория Telegram в России насчитывает 100 млн человек, а WhatsApp* – 80 млн.

По словам Начвина, 22,3 млн пользователей связали аккаунт с учетной записью «Госуслуг» – это каждый четвертый. Количество полученных через мессенджер OTP-кодов «Госуслуг» составило 148,8 млн раз. При этом 5,5 млн пользователей уже создали цифровой ID.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

#мессенджер Max #минцифры рт #телеграмм
