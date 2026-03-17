Мессенджер MAX добавил поддержку английского языка в интерфейсе

В мессенджере MAX появилась возможность использовать интерфейс на английском языке. Благодаря обновлению пользователи могут создавать групповые чаты, организовывать видеозвонки и управлять настройками приложения на английском, сообщает пресс-служба мессенджера.

Новая функция позволит миллионам иностранных пользователей свободно общаться с родственниками и знакомыми в России.

Чтобы переключить интерфейс на английский язык, необходимо обновить приложение и изменить языковые настройки.

Пользователи устройств на базе Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения». Владельцам устройств на iOS для смены языка потребуется изменить языковые параметры в настройках смартфона.