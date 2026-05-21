Мессенджер МАКС планируют использовать в дистанционном обучении

Национальный мессенджер МАКС планируется использовать для организации дистанционного обучения в российских школах и учреждениях среднего профессионального образования. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился «ТАСС».

Изменения вносятся в правила применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий образовательными организациями. В перечень используемых средств добавляется «многофункциональный сервис обмена информацией», которым в документе обозначен национальный мессенджер МАКС.

В обновленных правилах указано, что при использовании электронного обучения и дистанционных технологий в рамках школьных программ и программ среднего профессионального образования взаимодействие всех участников образовательного процесса должно обеспечиваться через многофункциональный сервис обмена информацией.

Для вузов также предусмотрена возможность применять национальный мессенджер при дистанционном обучении наряду с государственной информационной системой «Современная цифровая образовательная среда».